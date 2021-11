Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kat gestohlen/Lkw aufgebrochen/Reifen zerstochen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Seeuferstraße der Katalysator eines geparkten VW Golf demontiert und gestohlen. Zwischen Freitagabend und dem späten Sonntagabend haben Unbekannte Am Großen Teich einen Lkw aufgebrochen. Die Unbekannten demontierten das Zündschloss. Aus einem am Gerlingser Weg geparkten Fahrzeug wurden zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen diverse Werkzeuge gestohlen. Am Freitag zwischen 17 und 21 Uhr haben Unbekannte an der Seeuferstraße zwei Reifen eines Ford Focus zerstochen. (cris)

