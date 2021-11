Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pfefferspray-Einsatz/Verhinderte Schrottdiebe

Letmathe (ots)

Bei einem Streit am Sonntag um 13.10 Uhr in einem Hausflur An der Fliehburg setzte ein 31-Jähriger Pfefferspray ein und verletzte damit drei Personen. Er habe sich lediglich gegen einen weiteren Angriff schützen wollen. Zuvor soll ihm ein 18-Jähriger einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung.

Zwei unbekannte Männer versuchten am Donnerstag um 11.15 Uhr, Kabelschrott von einem Gelände an der Gennaer Straße zu stehlen. Als der Inhaber die Männer ansprach, legten sie die bereits in ihren Renault Lieferwagen geladene Beute zurück und fuhren davon. Der Inhaber erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

