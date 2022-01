Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Eine schwerverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.01.22, gg. 10.00 Uhr in Fulda in der Lindenstraße Höhe Hausnr. 26.

Eine 34-jährige Frau aus Fulda wollte mit ihrem PKW, einem Toyota Aygo, in der Lindenstraße in Höhe Hausnr. 26 vom rechten Fahrbahnrand aus einer Parkbucht ausfahren. Hierbei übersah sie einen auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Petersberger Straße fahrenden PKW, Peugeot 3008.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Während die 34-jährige Unfallverursacherin schwerverletzt, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt wurde, blieb die Fahrerin des Peugeot, eine 27-jährige Frau aus Steinau a.d.Straße unverletzt. Auch die Mitfahrer in dem Peugeot, eine 26-jährige Frau aus Schlüchtern und ein 25-jähriger Mann, ebenfalls aus Schlüchtern stammend, blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Eine 21-jährige Frau aus Fulda parkte in der Zeit vom Freitag, dem 14.01.22,10.00 Uhr bis Samstag, dem 15.01.22, 20.50 Uhr ihren PKW, Ford Focus, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der Arleser Str. 78 in Fulda.

Als die 21-jährige ihren PKW wieder benutzen wollte musste sie einen Schaden im vorderen rechten Stoßstangenbereich feststellen. Der unbekannte Verursacher oder Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro an dem PKW der 21-Jährigen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-0 zu melden.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell