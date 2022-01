Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Bebra - Eine 23-jährige Frau aus Weiterode stellte ihren Pkw am 14.01.2022 in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr auf den Parkplätzen vor dem Haus Nürnberger Straße 53 ab. Vermutlich beim Einparken beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Pkw der jungen Frau und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von 1000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder im Internet über www.polizei.hessen.de.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

