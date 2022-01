Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht - Roller gestohlen - Wohnungseinbruch - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Donnerstag (13.01.), gegen 13.30 Uhr, in der Erfurter Straße in einen Baucontainer ein, der auf einem Firmengelände abgestellt ist. Die Täter hebelten ein Vorhängeschloss auf stahlen einen Rasenmäher, circa 50 Meter Kabel, eine Schubkarre und einen Benzinkanister im Gesamtwert von circa 500 Euro. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben Hinweise auf vermutlich zwei Täter: Der Eine war männlich, hatte kurzes, schütteres Haar, eine dunkle Jacke, und führte einen Rucksack mit sich. Der Andere war ebenfalls männlich, trug eine helle Hose und eine helle Jacke mit aufgezogener Kapuze. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Bebra. In der Nacht auf Samstag (15.01.) stahlen Unbekannte in der Rathausstraße einen Roller in den Farben schwarz-orange. Das Zweirad mit dem Kennzeichen 160 MZX war auf einem Gartengrundstück mit einer Eisenkette und einem Vorhängeschloss an einem Mast gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Bebra. In der Westpreußenstraße brachen Unbekannte am Samstag (15.01.), zwischen 8.30 Uhr und 22.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Elektrogeräte und Parfum im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Unbekannte stahlen in der Mühlstraße zwischen Samstagnachmittag (15.01.) und Sonntagnachmittag (16.01.) die amtlichen Kennzeichen HEF-NC 111 von einem grauen Ford Fiesta. Das Auto stand an der Straße vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



