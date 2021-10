Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus einer Baustelle

Landau (ots)

In der Zeit vom 15.10.2021 um 16:00 Uhr bis zum 16.10.2021 um 08:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Kronstraße in Landau zu einem Diebstahl von hochwertigen Elektrogeräten und von Kupferrohren. Die Geräte waren in dortigen Garagen gelagert, welche aufgebrochen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht zu beziffern, es ist jedoch von mehreren tausend Euro auszugehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell