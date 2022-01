Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auffahrunfall +++ Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Aurich - Unfallflucht im Mühlenweg

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Wiesmoor ist am Donnerstag ein 60 Jahre alter Mann verletzt worden. Auf der Wittmunder Straße waren gegen 10.20 Uhr ein Seat, ein VW und ein Skoda hintereinander in Richtung Wiesedermeer unterwegs. Als der 29-jährige Seat-Fahrer und der 60-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt hielten, erkannte dies der 30-jährige Skoda-Fahrer offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den VW auf. Der Wagen wurde durch den Aufprall auf den Seat geschoben. Der 60-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße in Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem vorderen Parkplatz gegen die Front eines schwarzen VW Passat. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht im Mühlenweg

Im Mühlenweg in Aurich wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Auto beschädigt. Ein grauer Opel Astra war von Mittwoch, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. In dem genannten Zeitraum touchierte ein bislang Unbekannter das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell