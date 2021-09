Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Bulli beschädigt

Papenburg (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen die Motorhaube eines VW Crafters. Das Fahrzeug stand vor einer Werkstatt an der Straße Deverhafen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen. /mal

