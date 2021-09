Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Betrunkener verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn

Meppen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, wollte ein 36-jähriger Niederländer aus Anna Paulowna mit seinem VW Passat von der B 402 aus den Niederlanden kommend auf die A 31 in Richtung Oberhausen auffahren. In dem dortigen Zubringer kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er blieb unverletzt und setzte seine Fahrt mit dem erheblich beschädigten Fahrzeug und niedriger Geschwindigkeit fort. Der Fahrer wurde noch auf der Autobahn von Beamten der Autobahnpolizei angehalten. Er stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, die gemessene Atemalkoholkonzentration betrug 1,67 Promille. Er muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. /mal

