Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Rauchentwicklung an der Euregio Klinik

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmittag wurde bei Dachdeckerarbeiten mit einem Flammgerät durch heiße Teerpappe alte Folie in der Hohlschicht des Mauerwerkes der Euregio Klinik entzündet, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde Löschpulver von oben in die Hohlschicht gesprüht. Es entstand kein Gebäudeschaden, lediglich etwas Löschpulver gelangte in einen Kellerraum. /mal

