Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.55 Uhr, kam es auf der Bernhard-Niehues-Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin wurde von einem 18-jährigen Autofahrer übersehen, der mit seinem Renault Twingo von der Prollstraße nach rechts in die Bernhard-Niehues-Straße abbiegen wollte. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Nordhornerin in die Euregio-Klinik. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mal

