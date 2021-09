Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Garageneinbruch

Haren (ots)

Bislang unbekannter Täter versuchten zwischen dem 23.08.21 und 24.08.21 in eine Garage an der Schwartenberger Straße einzubrechen. Am Garagentor entstand Sachschaden. Die Täter entwendeten drei Außenleuchten und eine Kamera-Atrappe von der Garage. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter (05932) 72100 in Verbindung zu setzen. /mal

