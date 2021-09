Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Heizungsraum

Haren (ots)

Zwischen dem 25.08.21 und dem 08.09.21 versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Heizungsraumes an einem Wohnhaus in der Hünensandstraße aufzuhebeln. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Haren unter (05932) 72100 entgegen. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell