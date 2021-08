Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Vereinsheim

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Sauerlandstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 18.08.2021, bei einem Einbruch einige kleine Flaschen Kräuterlikör erbeutet.

Eine Verantwortliche des Brackweder Sportvereins entdeckte am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr ein geöffnetes Fenster an dem Gebäude, das als Vereinsheim dient. Der oder die Täter hatten ein Fenster in Kippstellung gewaltsam geöffnet und waren in die Räume eingestiegen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen fünf 0,02 Liter Schnapsfläschchen mit. Ein Fläschchen wurde von ihnen noch an dem Vereinsheim verloren. Die Tatzeit lag zwischen Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

