Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Betrügerische Anrufe

Aurich/Norden/Wittmund (ots)

Die Polizei Aurich/Wittmund hat gestern vermehrt Hinweise auf betrügerische Anrufe erhalten. Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten durch geschickte Gesprächsführung Informationen zu Vermögens- und Wertgegenständen ihrer potenziellen Opfer zu gelangen.

Die Betrüger nutzen in ihren Anrufen unterschiedliche Vorwände. In einigen aktuell gemeldeten Fällen gaben sie vor, die Tochter der angerufenen Person habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und es müsse eine Kaution gezahlt werden, um eine Haftstrafe abzuwenden. Es wurde aber auch von Anrufen falscher Polizeibeamter berichtet, die am Telefon behaupteten, es sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden und die Wertgegenstände seien nun nicht mehr sicher.

In den der Polizei aktuell gemeldeten Fällen erkannten die vornehmlich älteren Bürgerinnen und Bürger den Betrugsversuch und legten einfach auf.

Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

