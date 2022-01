POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Moordorf ist am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr war ein 61 Jahre alter Mann mit einem Pedelec auf dem Nelkenweg in Richtung Neue Straße unterwegs und überquerte offenbar unvermittelt die Neue Straße (K 118) im Einmündungsbereich. Ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der auf der Kreisstraße in Richtung Victorbur fuhr, erfasste den Pedelec-Fahrer. Der 61-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es waren ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Victorbur übernahm die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell