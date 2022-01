Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Abfälle am Straßenrand entsorgt +++ Norden - Müll am Kiessee entsorgt +++ Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen +++ Großefehn/Ulbargen - Lagerhalle brannte nieder

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Abfälle am Straßenrand entsorgt

Zu einer unerlaubten Müllentsorgung kam es im Ülkebülter Weg in Norden. An der Örtlichkeit wurden am Sonntag zwei Müllsäcke mit Bau- und Chemieabfällen sowie ein Paket Fliesen aufgefunden. Um eine fachgerechte Entsorgung musste sich dann der Bauhof kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Norden - Müll am Kiessee entsorgt

An einer Kieskuhle in Norden wurden unerlaubt Müllsäcke entsorgt. Zu der Tat kam es bereits am 30.11.2021 gegen 19.20 Uhr. Eine bislang unbekannte Frau fuhr mit einem Mercedes zum Kiessee beim Betonwerk am Ekeler Weg und hinterließ dort mehrere Müllsäcke. Die Frau ist nach ersten Erkenntnissen Mitte 50 und hat kinnlange, gewellte Haare. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Opel auf der Oldersumer Straße in Richtung Oldersum und wollte einen vorausfahrenden Lkw überholen. Als sie vor dem Lkw wieder einscherte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf ein angrenzendes Feld. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Brandgeschehen

Großefehn/Ulbargen - Lagerhalle brannte nieder

In einer Lagerhalle in Ulbargen (Gemeinde Großefehn) ist am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Um kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Halle in der Holderstraße alarmiert. Personen hielten sich nicht mehr im Gebäude auf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wellblechhalle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Westgroßefehn, Mittegroßefehn, Timmel, Strackholt, Akelsbarg und Wiesmoor übernahmen die Löscharbeiten. Ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gewerbeobjekte konnte verhindert werden. Der Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der entstandene Gebäudeschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich. Es wurden außerdem drei Fahrzeuge, die vor der Halle standen, durch das Feuer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

