POL-AUR: Hinte/Loppersum - Verkehrsunfall am Bahnübergang

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Im Bereich eines Bahnübergangs in Loppersum (Gemeinde Hinte) ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 33 Jahre alte Frau war gegen 15.10 Uhr mit einem Mercedes Transporter auf der Loppersumer Straße in Richtung Loppersum unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Osterhuser Straße kam sie nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurde die Ölwanne des Transporters beschädigt und die Airbags lösten aus. Die Frau bremste und konnte ihr Fahrzeug unmittelbar vor einem dortigen Bahnübergang stoppen, als ein Regionalzug aus Norddeich herannahte und sich die Schranken schlossen. Eine Halbschranke beschädigte das Fahrzeugdach. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein und der Zug kam vor dem Bahnübergang zum Stillstand. Zu einer Berührung zwischen Zug und Auto kam es nicht. Personen wurden nicht verletzt. Auch ein Hund, der sich im Transporter befand, blieb unverletzt.

