Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Bushaltestelle beschädigt +++ Schweindorf - Autofahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Bushaltestelle beschädigt

In Blomberg wurde eine Bushaltestelle beschädigt. Am Sonntag, zwischen Mitternacht und 16 Uhr, zerstörten Unbekannte die Glasscheibe des Unterstandes an der Raiffeisenstraße. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Schweindorf - Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Schweindorf ist am Sonntagmorgen ein 29-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der VW-Fahrer war nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 3.45 Uhr auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Schweindorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abkam und in einen Graben fuhr. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es wurden ein Leitpfosten, die Berme und ein Baum beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell