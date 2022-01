Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Jugendlicher mit Auto gegen Baum geprallt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 17-Jähriger ist am Sonntagmorgen in Aurich mit einem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Jugendliche fuhr gegen 8 Uhr mit einem Auto auf der Von-Jhering-Straße und kam offenbar in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal gegen einen Baum. Der 17-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 17-Jährigen wurden diverse Strafanzeigen gefertigt.

