Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 16.01.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Am Samstagnachmittag kam es in Höhe der Esenser Straße 151 in Aurich-Sandhorst zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen. Ein 21-jähriger Wittmunder befuhr mit seinem Audi A5 die Esenser Straße in Richtung Aurich Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 151 übersah er den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden VW Passat eines 23-jährigen aus Friedeburg. Durch den Anstoß wurde der VW Passat auf dem vor ihm stehenden Seat Leon einer 28-jährigen Wilhelmshavenerin geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Zeit von Freitag, 14.01.2022, 20:15 Uhr bis Samstag, 15.01.2022, 13:10 Uhr wurde in der Alleestraße in Norden der geparkte Opel Corsa einer 53-Jährigen vermutlich durch einen rangierenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am Pkw der Norderin entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931/921115 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag wurde in Wittmund in der Esenser Straße auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums ein Pkw VW Golf beschädigt. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte den VW Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne den sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Brand eines Doppelhauses

In Blomberg kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand. Vermutlich brach das Feuer in einem angrenzenden Carport aus und griff auf einen Teil eines Doppelhauses über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser Teil des Haus bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehren der Samtgemeinde Holtriem sowie der Drehleiter aus Wittmund konnte ein Übergreifen des Feuers auf den weiteren Teil des Doppelhauses verhindert werden. Der geschädigte Hausbewohner ist scheinbar durch seinen unruhigen Hund auf den Brand aufmerksam geworden und verständigte seine Nachbarin in der anderen Doppelhaushälfte. Beide Personen und der Hund blieben dadurch unverletzt. Vier Zwergpapageien fielen den Flammen zum Opfer. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe können zurzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell