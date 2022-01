Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Schaufenster beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Burgstraße in Wittmund kam es am Donnerstagabend zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten zwischen 18 Uhr und 21.50 Uhr das Schaufenster einer Fahrerschule. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

