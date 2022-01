Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl auf Firmengelände +++ Aurich - Laterne beschädigt +++ Aurich - Straßenleuchte beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in Victorbur, Südbrookmerland, ist es zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, einen Betriebshof in der Neuen Straße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Maschinen aus einer Lagerhalle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Laterne beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Aurich. Unbekannte beschädigten in der Wallster Gaste den Holzpfosten einer Laterne. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Straßenleuchte beschädigt

Am Ostfrliesland-Wanderweg in Aurich haben Unbekannte eine Straßenleuchte beschädigt. In der Silvesternacht entfernten die Täter eine Wartungskappe der Leuchte in Höhe Kiebitzstraße. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

