Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Freepsum - Autofahrer geriet auf Gegenfahrbahn +++ Dornum - Unfallflucht: Fahrradfahrer und Zeugin mit Hund gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Freepsum - Autofahrer geriet auf Gegenfahrbahn

In Freepsum (Krummhörn) ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine Hyundai-Fahrerin auf der Landstraße in Richtung Freepsum, als in einer Linkskurve ein entgegenkommender Autofahrer auf ihre Fahrspur geriet. Die Hyundai-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, geriet auf die Berme und überfuhr ein Verkehrsschild. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Unfallflucht: Fahrradfahrer und Zeugin mit Hund gesucht

In Dornum kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Auf der Cankebeerstraße war zwischen 6.20 Uhr und 7 Uhr der Fahrer eines weißen Renault Trafic in Richtung Hage unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte in Nesse ein Fahrradfahrer an einer Fußgängerfurt plötzlich die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Autofahrer konnte noch ausweichen, kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der bislang unbekannte Radfahrer verließ die Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zudem soll eine Frau mit Hund den Unfall beobachtet haben. Die Zeugin wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

