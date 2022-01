Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Pedelec-Fahrerin verletzt +++ Wittmund - Gegen Schild gefahren und geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund wurde am Montagabend eine Pedelec-Fahrerin verletzt. Gegen 17.20 Uhr war eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec auf der Straße Warnsath in Richtung Dunum unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück fahren. Beim Abbiegen wurde sie jedoch nach ersten Erkenntnissen von einer nachfolgenden 26-jährigen VW-Fahrerin überholt und von dem Fahrzeug erfasst. Die 60 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Wittmund - Gegen Schild gefahren und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Wittmund. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr zwischen Mitternacht und 23 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug vom Kreisverkehr auf die Esenser Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Schild auf dem Grünstreifen. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

