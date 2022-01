Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Scheinwerfer gestohlen +++ Marienhafe - Auto aufgebrochen +++ Norden - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Scheinwerfer gestohlen

Auf Norderney haben Unbekannte am Kurplatz zwei Schweinwerfer gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um hochwertige Lampen, die zur Beleuchtung des Conversationshauses dienen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 8 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Marienhafe - Auto aufgebrochen

Am Bahnhof in Marienhafe haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 10 Uhr, die Scheibe eines schwarzen VW Polo ein. Das Fahrzeuginnere wurde durchsucht, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Der VW stand zur Tatzeit in der Straße Am Olldiek auf dem Pendlerparkplatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen in Norden. Auf der Wurzeldeicher Straße war nach ersten Erkenntnissen eine 40 Jahre alte Frau mit einem Renault in Richtung Osteel unterwegs und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Ein nachfolgender 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit Anhänger erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die 40-jährige Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell