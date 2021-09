Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exkremente im fremden Auto hinterlassen

Kaiserslautern (ots)

Mit Kot und Urin ist am Sonntag in der Lutrinastraße der Innenraum eines Autos beschädigt worden. Irgendwann zwischen 1:30 Uhr und 10 Uhr öffneten Unbekannte den Wagen, der im Innenhof eines Wohnanwesens in einer Garage parkte. Die Garage stand offen. Auf dem Fahrersitz verrieben die Täter Kot und urinierten in den Pkw. Sie machten sich an einigen Gegenständen im Auto zu schaffen, ohne jedoch etwas zu stehlen. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind im genannten Zeitraum Personen in der Lutrinastraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

