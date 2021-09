Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau angegriffen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Donnerstagmittag im Bereich der Textilreinigung in der Rosenstraße aufgehalten haben. Gegen 11:34 Uhr soll es hier zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein Mann soll eine 74-jährige Frau angegriffen haben. Sie erlitt einen Unterarmbruch und musste in ein Klinikum gebracht werden. Der Angreifer konnte durch Zeugen identifiziert und durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Laut seinen Angaben sei die Frau, ohne sein Zutun, gestürzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell