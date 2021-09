Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mit Farbe beschmiert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag ein Auto in einer Tiefgarage am Davenportplatz mit roter Farbe beschmiert. Das Auto stand in einer Einzelgararge in dem Tiefgaragenkomplex des Mehrparteienhauses. Der Halter des Nissan Quashqai bemerkte am Sonntag gegen 11 Uhr die Schmierereien. Der Kofferraumdeckel, sowie das Nissan-Emblem waren besprüht. Zusätzlich war die rechte Beifahrertür zerkratzt. Zusätzlich waren ein in der Garage abgestellter Kühlschrank und ein Kinderwagen mit der roten Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind im Zeitraum zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 11 Uhr Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell