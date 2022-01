Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Unfallflucht +++ Friedeburg - Bei Unfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Unfallflucht

Auf dem Königsweg in Eversmeer kam es am Dienstagabend zu einer Unfallflucht. Gegen 18.25 Uhr war der Fahrer eines VW Transporters in Richtung Südarle unterwegs, als ihm ein bislang Transporter mit Anhänger entgegenkam und auf seine Fahrspur geriet. Die Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

Friedeburg - Bei Unfall verletzt

In Friedeburg sind am Dienstag zwei Transporter zusammengestoßen. Gegen 12 Uhr fuhr eine 53 Jahre alte Frau mit einem Postfahrzeug auf der Bentstreeker Straße und wollte nach links auf ein Grundstück fahren. Ein nachfolgender 51 Jahre alter Mann mit einem VW Transporter übersah dies offenbar und setzte zum Überholen an. Er stieß dabei mit dem Zustellfahrzeug zusammen. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell