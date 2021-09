Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich drei Fahrzeugaufbrüche in einer Nacht - Mettmann - 2109155

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 29. September 2021, kam es im Wohngebiet Mettmann-Obschwarzbach, welches südlich der Meiersberger Straße gelegen ist, zu gleich drei Fahrzeugaufbrüchen. Die unbekannten Täter entwendeten die Lenkräder sowie fest verbaute Navigationsgeräte und flohen unerkannt mit ihrer Tatbeute. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, alarmierte eine 51-jährige Mettmannerin die Polizei, als sie feststellte, dass ihr vor dem Wohnhaus an der Samlandstraße abgestellter 1er BMW aufgebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten in der Nacht eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und das Lenkrad entwendet.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und führte umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch.

Wie im Rahmen erster Ermittlungen festgestellt werden konnte, hatten der oder die unbekannten Täter in der Tatnacht an der unmittelbar angrenzenden Elbinger Straße an zwei weiteren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen.

Sie entwendeten aus einem Mercedes Benz AMG das Fahrzeuglenkrad und aus einem BMW 440i das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie Armaturenteile aus der Mittelkonsole.

Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem nächtlichen Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell