Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau in Godramstein eine 22-jährige PKW Fahrerin. Wie sich herausstellte, war die junge Frau noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen, und bereits in der Vergangenheit als Wiederholungstäterin des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Da die Fahrerin einräumte zuvor einen Joint geraucht zu haben, wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Gefahren, welche aus einer Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel im Straßenverkehr resultieren, zeigten sich in der Nacht auf Samstag. Auf der L543 zwischen Insheim und Herxheim verlor ein 40-jähriger in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr mit dem Kleinwagen eines 25-jährigen Mannes aus Herxheim zusammen. Hierbei blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke. Der Verkehrsunfallverursacher war ebenfalls nicht in Besitz eines Führerscheines und stand zudem unter Einfluss von Alkohol.

