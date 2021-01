Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei findet Drogen in Koffer eines 26-Jährigen

Weener (ots)

Am Dienstagnachmittag kamen Bundespolizisten im Bahnhof Weener einem 26-Jährigen auf die Spur, der diverse Drogen über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte.

Der 26-jährige libysche Staatsangehörige war mit einem grenzüberschreitend verkehrenden Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Mann gegen 14:10 Uhr am Bahnhof Weener von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.

Dabei entdeckten die Beamten im Koffer des Mannes 232 Ecstasy-Tabletten, rund 20 Gramm Marihuana, 17 Gramm Haschisch und einen Beutel mit rund 5 Gramm Kokain.

Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 2.500 Euro wurden beschlagnahmt und gegen den 26-jährigen Drogenschmuggler wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

