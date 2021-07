Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Randalierer flüchtet mit Mountainbike

Bellheim (ots)

Am Freitagmorgen, um 09:00 Uhr, wurde im Spiegelbachpark eine offenbar betrunkene männliche Person gemeldet. Dieser würde die Sitzbänke aus den Angeln heben. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte die Person Fahrrad fahrend in der Postgrabenstraße kontrolliert werden. Der 35-jährige Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, war völlig uneinsichtig und das Fahrrad möglicherweise gestohlen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Abklärung bezüglich der Parkbank erfolgt bei der Gemeinde am Montag

