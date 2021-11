Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall auf der B70

Borken (ots)

Am Donnerstagmorgen verletzten sich zwei Personen bei einem Unfall auf der B70 in Höhe der Raesfelder Straße. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Velen wollte gegen 07.00 Uhr von der Bundesstraße nach links in die Raesfelder Straße abbiegen. Dabei habe sie nach eigenen Angaben einen entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrer aus Raesfeld übersehen. Nach dem Zusammenprall überschlug sich das Fahrzeug des 57-Jährigen mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 57-Jährigen und die leicht verletzte 23-Jährige mit Rettungswagen in das Borkener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt. Verkehrsstörungen durch die Vollsperrung der B70 im Bereich der Unfallstelle dauerten bis 08.30 Uhr an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell