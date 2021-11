Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Störung der Totenruhe

Zeugen gesucht

Ahaus-Ottenstein (ots)

In der Woche vor Allerheiligen kam es auf dem Friedhof an der Straße "Am Sportplatz" zu mehreren Straftaten, zu denen die Ahauser Kripo nun Zeugen sucht.

Es wurden Grableuchten und Kerzen umgestoßen sowie ein über 100 Jahre altes Grabdenkmal beschädigt. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der zwischen den Gräbern urinierte. Als die Zeugin den Mann ansprach, wurde sie durch diesen wüst beschimpft.

Der Täter hatten seinen Oberkörper entblößt, seine Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden und einen Motorradhelm dabei.

Die Zeugin und Geschädigte sowie mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell