Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Serientäter unterwegs - Ziel: Zigarettenautomaten

Bild-Infos

Download

Ahaus (ots)

In den letzten beiden Wochen kam es in Ahaus (Am Kalkbruch, Heussstraße, Kivitstegge, Coesfelder Straße, Industriegebiet) zu sechs Taten, bei denen es die Täter auf Zigarettenautomaten abgesehen hatten (wir berichteten teilweise). In zwei Fällen hatten die Täter Erfolg, viermal blieb es beim Versuch. In zwei Versuchsfällen hatten die Täter die Automaten bereits mitsamt des Betonsockels ausgegraben, die Automaten letztlich aber zurückgelassen. An einem Tatort wurde ein Transportwagen (Mattenwagen) aufgefunden und sichergestellt. Dieser Wagen diente den Tätern vermutlich als Transportmittel für ihre schwere Beute. Ein Bild des Transportwagens ist dieser Meldung angehängt. Der rechtmäßige Eigentümer bzw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell