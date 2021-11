Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Südlohn (ots)

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Dienstag in Südlohn. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Gebäude an der Eschlohner Straße gelangt. Art und Umfang der Beute standen zunächst nicht fest. Zum fraglichen Zeitpunkt gegen 20.15 Uhr wurden am Haus zwei Unbekannte beobachtet, die als Tatverdächtige infrage kommen. Die Männer waren circa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß; einer der beiden war von kräftiger Statur und trug eine Pudelmütze, der andere Mann war schlank und ebenso wie sein Begleiter dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

