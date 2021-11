Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Sägen, Sensen und Heckenschere gestohlen

Legden (ots)

Auf Arbeitsgeräte der Marke Stihl hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Legden abgesehen. Um an ihre Beute zu kommen, drangen die Täter in gewaltsam die Garage eines Betriebs an der Straße Neue Mühle ein. Daraus entwendeten sie vier Motorsägen, drei Motorsensen und eine Heckenschere. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

