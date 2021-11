Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne gültigen Führerschein geflüchtet

Borken (ots)

Vor der Polizei geflüchtet ist am Dienstag ein Autofahrer in Borken. Ein Beamter hatte den 40-Jährigen kontrollieren wollen, als er gegen 14.30 Uhr die Ahauser Straße in Borken-Gemen befuhr. Der Mann folgte zunächst dem Motorrad des Polizisten. Er entfernte sich jedoch, als er anhalten sollte. Der Fahrer beschleunigte und steuerte seinen Wagen mit hohem Tempo über mehrere Straßen und überholte dabei andere Wagen. Dabei kam es teils zu gefährlichen Situationen. Der Polizeibeamte fuhr dem 40-Jährigen nach, der schließlich anhielt. Bei der Kontrolle konnte der Borkener keinen gültigen Fahrausweis vorweisen. Der Führerschein des Mannes aus einem Nicht-EU-Staat hatte seine Gültigkeit verloren, da der Mann seinen ständigen Aufenthalt länger als ein halbes Jahr in Deutschland besitzt. Der Beamte leitete ein Strafverfahren ein und untersagte die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell