POL-BOR: Ahaus - Mit Phishing-SMS an Daten gekommen

Betrügern zum Opfer gefallen ist in den vergangenen Tagen eine Frau in Ahaus. Die Täter hatten der Geschädigten eine SMS auf ihr Mobiltelefon geschickt, in der ein Link eingefügt war. Die Nachricht sollte den Eindruck erwecken, von der Hausbank der Geschädigten zu stammen. Dies schien sich nach dem Anklicken zu bestätigen: Im Internetbrowser öffnete sich eine Seite, die in Inhalt und Aussehen einer echten Seite der betreffenden Bank nachgestaltet war. In der Folge erlangten die Betrüger so Daten der Geschädigten. Über eine eingegebene Transaktionsnummer war es den Tätern schließlich möglich, online Geld vom Konto der Frau abzubuchen.

Diese Vorgehensweise stellt keinen Einzelfall dar. Betrügern gelingt es mit Phishing-Nachrichten immer wieder, die Opfer auf glaubwürdig aussehende, aber gefälschte Internetseiten zu leiten. Grundsätzlich gilt: Wer eine derartige Nachricht erhält, sollte nicht darauf eingehen. Banken fordern ihre Kunden nie in dieser Weise dazu auf, ihre Daten anzugeben. Schon gar nicht sollte man eine TAN-Nummer auf Verlangen von außen übermitteln. Diese dient ausschließlich dazu, auf eigene Veranlassung eingeleitete Vorgänge im Online-Banking durchzuführen. Weitere Informationen zu dieser Thematik gibt es auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

