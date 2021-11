Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wagen zerkratzt

Ahaus (ots)

Unbekannte haben am Montag in Ahaus ein parkendes Auto beschädigt. Der Wagen hatte in einer Tiefgarage an der Straße Domhof gestanden, wo es zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr zu dem Vorfall kam. Das Fahrzeug wies massive Kratzer der Motorhaube und an der rechten Seite auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02561) 9260

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell