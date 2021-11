Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Sprayer beschmieren Sporthalle

Heek (ots)

Mit Farbe beschmiert haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eine Sporthalle an der Schulstraße in Heek-Nienborg. Die Täter besprühten eine Tür, eine Außenleuchte und die Fassade. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

