Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fußgänger leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Montag in Vreden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 29-Jähriger war gegen 20.00 zu Fuß an der Kreisstraße 24, Stadtlohner Straße, in der Bauerschaft Großemast unterwegs. Seinen Angaben zufolge überholte ihn dort ein silberfarbener Wagen der Marke Mercedes und touchierte ihn dabei. Das Fahrzeug habe sich entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

