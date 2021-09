Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach Lkw-Fahrer

Nettersheim-Holzmühlheim (ots)

Am vergangenen Sonntag (19.09.2021), gegen 18 Uhr, verunfallte in Holzmülheim in der Trierer Straße, hinter einer Fahrbahnverschwenkung, ein Motorradfahrer und verletzte sich bei dem Sturz mit seinem Motorrad.

Nach seinen Angaben kam ihm ein Lkw entgegen, der halb auf der Fahrspur des Motorradfahrers fuhr. Aus diesem Grund musste der Motorradfahrer nach rechts ausweichen, touchierte mit dem Krad den Bordstein und kam zu Fall.

Bei dem entgegenkommenden Lkw soll es sich um einen Lkw mit geschlossenem Kasten in militärfarbenen oliv-grün gehandelt haben, der auffällig breit war und ein Kennzeichen mit der Städtekennung AW hatte.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu diesem auffälligen Lkw machen können oder aber den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Lkw machen können.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell