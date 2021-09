Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorsfelde: Verkehrsunfall auf der B188 - Verursacher unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

38448 Wolfsburg, Helmstedter Straße

04.09.2021, 07.00 Uhr

Am Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr streifte ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes-Pkw aus dem Bördekreis einen Kastenwagen, ebenfalls der Marke Mercedes, der einen Wohnwagen zog. Der 43-jährige Fahrer des Kastenwagens aus Braunschweig und seine Lebensgefährtin waren gerade auf dem Weg in den Urlaub.

In den Morgenstunden des 04. September rief eine Frau bei der Polizei in Wolfsburg an, um einen Verkehrsunfall zu melden. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten wählte die Anruferin erneut den Notruf, da sich der Unfallverursacher fluchtartig von der Unfallstelle entfernt hatte. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung entsandt. Kurze Zeit später tauchte der Unfallverursacher wieder vor Ort auf. Schnell wurde den Beamten auch bewusst, warum sich der Verursacher zunächst einer Identitätsfeststellung entzogen hat - er hatte wenige Stunden zuvor ein synthetisch hergestelltes Betäubungsmittel konsumiert. Außerdem ergab eine Überprüfung, dass dem Pkw-Führer bereits vor einigen Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der Unfallverursacher aufgrund von Übermüdung mit dem Pkw in den Gegenverkehr und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen.

Der Mercedes-Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden erhebliche Sachschäden an beiden Fahrzeugen und dem Wohnwagen. Die konkrete Schadenssumme ist bislang unbekannt, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. Dem 32-jährigen Verursacher wurde durch eine Ärztin im Klinikum Wolfsburg aufgrund des eingeräumten Betäubungsmittelkonsums eine Blutprobe entnommen.

Letztendlich muss sich der Mercedes-Fahrer nicht nur wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge eines Drogenkonsums.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell