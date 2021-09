Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre - Einbrecher erbeuten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

38165 Lehre, Dornkamp

04.09.2021, 15.00 Uhr - 21.00 Uhr

Am Samstag, kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Lehre.

Im genannten Zeitraum konnten der oder die Täter das in der Straße Dornkamp gelegene Gelände betreten und sich scheinbar unbemerkt auf die Rückseite des Gebäudes begeben.

Hier gelang es ihnen sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Objekt zu verschaffen.

Anschließend wurden diverse Schränke, Schubladen und Kommoden geöffnet und durchwühlt.

Dabei fiel den Tätern auch Schmuck in die Hände, der von ihnen entwendet wurde.

Zur Höhe des Schadens können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts oder in der Ortschaft bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Lehre unter der Rufnummer 05308-990930 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell