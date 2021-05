Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Alkoholisierter Autofahrer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab - Beifahrer schwer verletzt

Löffingen-B 31 (ots)

Am Pfingstmontag, 24.05.2021, kurz vor 19.00 Uhr ereignete sich auf der B 31 in Fahrtrichtung Osten, unmittelbar vor der Gauchachtalbrücke ein Verkehrsunfall. Dieser wurde durch einen alkoholisierten Pkw-Fahrer verursacht, welche nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach Überfahrern von zwei Verkehrszeichen entlang der dortigen Schutzplanke bis zum Stillstand des Fahrzeugs schrammte. Der 36-jährige Beifahrer wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 34-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 16.000,- EUR. Das Unfallfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen und die stark beschädigte Leitplanke durch die Straßenmeisterei gesichert werden. Bei der Entnahme der Blutprobe im Krankenhaus leistete der Unfallverursacher Widerstand und trat nach den eingesetzten Polizeibeamten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung wird gegen ihn auch ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand eingeleitet.

RTN - CW/25.05.2021

