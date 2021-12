Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfallflucht

Neuhof-Giesel - Am Mittwoch (22.12.), gegen 7:30 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, möglicherweise mit einem Lastkraftwagen, einen Holzzaun in der Schloßstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in noch unbekannter Höhe, zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeiposten Neuhof

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg - Am Mittwoch (22.12.), gegen 6.50 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Margretenhauner Straße von Petersberg kommend in Richtung der L3174. Um dem Verkehr auf der L3174 die Vorfahrt zu gewähren und am Stoppschild zu halten, bremste er sein Fahrzeug frühzeitig ab. Vermutlich aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse, kam das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sodass das Auto des 41-Jährigen mit dem VW Tiguan eines 53-jährigen auf der L3174 zusammenstieß, der aus Richtung Margretenhaun kam. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Polizeistation Fulda

2. VB

Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Üllershausen - Am Samstag (18.12.), in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr, wurde im Bachweg ein Gartenpfosten mit Holzzaun und eine Gartenmauer beschädigt. Offensichtlich fuhr ein Fahrzeug von der Ortsmitte kommend und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich möglicherweise um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder 06642-609990, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Hinweise erbeten

Grebenhain - Am Dienstag (21.12.), gegen 17:40 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer seinen VW Golf auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Vaitshainer Straße. Als er gegen 18 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Lauterbach - Am Freitag (17.12.), gegen 22:45 Uhr, parkte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer seinen Volvo XC60 in der Lauterstraße, unweit der Einmündung zur Bleichstraße, ab. Als er am Samstagmorgen (18.12.), gegen 8:30 Uhr, wieder zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass dieses am rechten vorderen Kotflügel Beschädigungen aufwies. Vermutlich schlug oder trat eine unbekannte Person gegen den Kotflügel, der hierdurch eingedellt wurde. Am Volvo entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

