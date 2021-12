Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheibe eingeschlagen - Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autoscheibe eingeschlagen

Heringen - Unbekannte schlugen am Dienstagnachmittag (21.12.), zwischen 17 Uhr und 17:15 Uhr, die Heckscheibe eines grünen Ford Focus ein. Außerdem beschädigten die Täter eine Rückleuchte des Autos. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Im langen Roth". Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Bad Hersfeld - "Hallo, hier ist die Polizei", so melden sich Trickbetrüger immer wieder am Telefon bei osthessischen Bürgerinnen und Bürger. Der Betrug durch den "Falschen Polizeibeamten" ist besonders hinterhältig. Fallen Sie darauf herein, können die Täter mitunter hohe Geldbeträge ergaunern - unter Umständen sogar Ihre Lebensersparnisse.

Auf Ihrem Telefondisplay sehen sie eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110 und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Unmöglich, denn der Notruf kann nur angerufen werden und nicht raus telefonieren. Mit Hilfe technischer Mittel können Betrüger jedoch jede beliebige Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen. Erste Zweifel an der Identität des betrügerischen Anrufers werden so bereits ausgeräumt. Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits Täter festgenommen. Ein Festgenommener habe einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit der Angerufenen und deren Ersparnisse besorgt und wolle daher zusammenarbeiten. Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Auch am Mittwoch (22.12.) riefen Betrüger bei einer 79-jährigen Frau aus Bad Hersfeld an und gaben sich als falsche Polizeibeamte aus. Glücklicherweise erkannte die Frau den Betrug und die Gespräche wurden beendet, ohne das ein Schaden entstand.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei eindringlich:

Trickbetrug ist sehr vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gegenüber Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie umgehend die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

